الرئيس ترامب: أحب إسرائيل وأريدها أن تكون أقوى وأعظم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته اليوم بالكنست: “هذه أحد المعجزات التي قدمتها إسرائيل للعالم، وقمنا بالتخلص من كل التحديات التي تقف أمام هذا الحب، وما قمتم به هو معجزة، وإنكم أمنون وأقوى الأن ويحترمكم الكل الأن أكثر من أى وقت أخر فى كل تاريخ إسرائيل".

وأضاف: “قمنا بنشر السلام وتغيير الإتجاهات المختلفة، وسنستمر فى دعم قيمنا وسيري العالم أننا قمنا بإيقاف هذا الصراع الذي أستمر كل هذه السنوات، والشعب الأمريكي يتمني لكم التوفيق ونحن بجانب إسرائيل ونشارككم التفوق والنجاح والنصر".

وتابع: “كنا نتحمل الكثير من الأعباء وقت الحرب والأن نخلق السلام معا وأرجعنا المحتجزين مرة أخري، وأعرب عن شكري على هذا اللقاء الرائع وأحب إسرائيل وأريدها أن تكون أقوي وأعظم".