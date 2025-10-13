ترامب: سنفعل شيئًا لا يُصدق.. وأشيد بالدول العربية التي تعهدت بإعادة إعمار غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، إن العالم مقبل على خطوة غير مسبوقة لتحقيق السلام في المنطقة، مؤكدًا: “سنفعل شيئًا لا يُصدق، ونعلم أن كل دولة ستشارك في هيئة السلام المقبلة”.

وأضاف ترامب أن عددًا من الدول أبدت استعدادها للمشاركة في هذا الإطار الدولي، مشيرًا إلى أن تلك الدول قالت إن لدى الولايات المتحدة "قائدًا عظيمًا يقود دولة غنية وقوية"، معربًا عن تقديره للدول العربية التي تعهدت بالمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.

إعادة بناء غزة

وأكد ترامب ثقته في إمكانية إعادة بناء غزة وعودة الحياة الطبيعية إليها، قائلاً: “أعتقد أننا نستطيع أن نعيد غزة مرة أخرى، وسيكون هناك أمر رائع سيتم مناقشته قريبًا”.

إعادة إعمار غزة

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى رؤية اقتصاد مزدهر واستقرار دائم، مضيفًا أن "الخير سيعم في إسرائيل أيضًا"، موضحًا أن الدول الغنية ستكون شريكًا في تمويل عملية إعادة إعمار غزة ودعم جهود السلام الشامل في المنطقة.