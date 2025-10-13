ترامب أمام الكنيست: يجب ألا تتكرر أحداث 7 أكتوبر.. وعلينا إعادة بناء إسرائيل أقوى مما كانت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، إن أحداث السابع من أكتوبر لا يجب أن تتكرر مرة أخرى، مؤكدًا ضرورة أن ينعم الإسرائيليون والفلسطينيون بالسلام، وأن العالم كله يتطلع إلى إنهاء الحروب وتحقيق الاستقرار.

تحقيق أي إنجاز

وأضاف ترامب أن “الرئيس السابق للولايات المتحدة كان أضعف رئيس في تاريخ أمريكا، وكذلك الرئيس باراك أوباما، فكلاهما لم ينجح في تحقيق أي إنجاز حقيقي أو في إيقاف الحروب التي شهدها العالم”.

وأكد ترامب أن “العالم يحب إسرائيل، والعالم كبير وقوي وسينتصر، وليس علينا ألا نقلق، لأن الجميع يريد السلام، وإسرائيل أيضًا تريد السلام”.

السابع من أكتوبر

وأوضح الرئيس الأمريكي أن استمرار الحرب لسنوات طويلة سيجعل الأمور أكثر صعوبة، داعيًا في ختام كلمته إلى “التمتع بالحياة، وإعادة بناء إسرائيل لتصبح أقوى مما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر”.