المغرب يضرب موعدًا مع فرنسا في نصف نهائي كأس العالم للشباب
انقلاب أتوبيس مصر للألومنيوم بنجع حمادي وإصابة 18 عاملا بالشركة
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا

فرناس حفظي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إلقاء كلمته في الكنيست الإسرائيلي، سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا، وأضاف الرئيس الأمريكي شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطابه في الكنيست الإسرائيلي: “لقد اجتمعنا هنا لنقدم الشكر لإله إبراهيم وإسحق ويعقوب”.

و أضاف ترامب، هذه ليست نهاية الحرب فحسب، بل نهاية عصر الإرهاب.. هذا هو الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد".

و قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، موجها حديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  إن عدم فوزك بجائزة نوبل للسلام هذا العام خطأ فادح من اللجنة، لكن لن يكون أمامهم خيار آخر - سيتعين عليهم منحها لك العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  جميع قادة هجوم ٧ أكتوبر قتلوا ومن بينهم السنوار و هنية، وذلك خلال خطابه في الكنيست .

وأضاف نتنياهو موجها حديثه للرئيس الأمريكي، عاد كل مخطوفينا الأحياء بفضل جهودك ومساعيك.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور مؤتمر يُعقد اليوم في مصر.

وشكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على الدعوة، لكنه قال إنه لن يتمكن من الحضور نظرًا لقرب موعد المؤتمر من بداية العيد.

وشكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على جهوده في توسيع دائرة السلام من خلال القوة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حظي بترحيب واسع من مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن الجميع يشعر بالارتياح ويدعم هذا الاتفاق الذي وضع حدًا للحرب الأخيرة في القطاع.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكنيست الإسرائيلي سلاح حماس أمن إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

