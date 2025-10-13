ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته فى القدس المحتلة بالكنسيت: “قمنا بتدمير أخطر أسلحة على مستوي العالم”.

وأضاف: “شخصيتي فى الواقع تتمحور حول وقف الحروب، والمحتجزون عادوا وأشعر بسعادة غامرة لقول ذلك”.

وتابع: “وقف إطلاق النار هنا سوف يؤدي لكثير من التغير ، ولم يكن يتوقع أحد أن الحرب ستنتهي ، وأن يتم نزع السلاح من حماس وأن لا يكون هناك تهديدا على أمن إسرائيل”.



وأشار: “لشرف لي أن لدينا جميع المستندات وجميع الأدوات وقلنا بأننا سنجعل الجميع فى الشرق الأوسط راضيون ، وهذا فجر لشرق أوسط جديد”.

وعقب: “حاربنا الكراهية والإرهاب ودول عديدة تعاونت مع إسرائيل وهناك دول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية وإن لدينا الكثير من الأصدقاء، ونود أن ينضموا إلي هذه المعاهدات، وأعلم أنه كان هناك رئيسا قبلي أضعف رئيس رأيته الولايات المتحدة وهناك أوباما أيضا وإنهم لم يحبوا إسرائيل”.