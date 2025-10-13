قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقلاب أتوبيس مصر للألومنيوم بنجع حمادي وإصابة 18 عاملا بالشركة
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل

السيسي وترامب
السيسي وترامب
خاص صدى البلد

وسط أنباء وترشيحات من بعض الدول والشخصيات العامة حول العالم، اتجهت الأنظار حول ضرورة ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على جائزة نوبل للسلام.

إلا أن لجنة نوبل النرويجية فاجأت الجميع بعد إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، وقررت منحها إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

ولطالما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يستحق الحصول على الجائزة لحله النزاعات بين باكستان-الهند وأرمينيا-أذربيجان.

كما لفت اقتراحه لإنهاء الحرب المدمرة التي استمرت عامين في غزة، حيث وفر إطارا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الانتباه مرة أخرى إلى محاولته للحصول على الجائزة.

قلادة النيل من مصر

إلا أن للدولة المصرية، كان رأي أخر حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إهداء الرئيس دونالد ترامب قلادة النيل.

وأكدت رئاسة الجمهورية، أن ذلك تقديرًا لإسهامات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية البارزة في دعم جهود السلام ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة.

حمامة سلام ذهبية

ولم تم ساعات من إعلان مصر هذا القرار، حتى قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "حمامة سلام ذهبية" تقديرًا لدوره في تأمين عودة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال إلقاء ترامب كلمة في الكنيست كأول رئيس أمريكي يلقي كلمة في الكنيست منذ عام 2008، حين ألقى الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي.

ضياع جائزة نوبل 

وكانت أعلنت لجنة نوبل النرويجية عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، الجمعة، ومنحتها إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

ومنحت الجائزة لماريا كورينا ماتشادو تقديراً لعملها الدؤوب في الدفاع عن الحقوق الديموقراطية لشعب فنزويلا، ولنضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديموقراطية.

وعلّق البيت الأبيض على منح المرأة الفنزويلية الجائزة بالقول:" ترامب سيواصل إبرام الاتفاقات ولجنة نوبل أثبتت أنها تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام".

وفي العام الماضي، حصلت منظمة السلام اليابانية نيهون هيدانكيو على الجائزة لجهودها في تعزيز عالم خال من الأسلحة النووية، بالاعتماد على شهادات الناجين من القصف الذري لهيروشيما وناجازاكي.

قلادة النيل الحمامة الذهبية جائزة نوبل ترامب قمة شرم الشيخ

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

محافظ الدقهلبة

محافظ الدقهلية يستقبل وفد الكنيسة للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد

محافظ البحيرة

البحيرة: خدمات طبية وتوعوية لأكثر من 470 مواطنا بقوافل سكانية

ترعة الزاوية

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تنفيذ أعمال تبطين ترعة الزاوية |صور

بالصور

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

