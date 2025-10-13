قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"لافروف" ينفي تعرض بشار الأسد لمحاولة تسميم في موسكو
وزير الخارجية السعودي يصل إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قمة شرم الشيخ للسلام| مصر تعيد رسم خريطة الاستقرار في الشرق الأوسط

قمة شرم الشيخ للسلام
قمة شرم الشيخ للسلام
ياسمين القصاص

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الحاجة إلى حلول دبلوماسية مستدامة، جاءت قمة شرم الشيخ للسلام لتؤكد مجددا الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم مسارات السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، عبر قيادة متوازنة تجمع بين الواقعية السياسية والرؤية الاستراتيجية للمستقبل.

وعقدت بعد ظهر اليوم، الاثنين، قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

وتهدف القمة إلى بحث سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، بما يفتح آفاقًا جديدة للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

تأتي هذه القمة في إطار الرؤية التي يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وجهوده الرامية إلى إنهاء النزاعات حول العالم، بالتعاون مع شركاء إقليميين فاعلين، وفي مقدمتهم مصر.

وتعكس استضافة مصر لهذه القمة المهمة إدراك المجتمع الدولي لدورها المحوري كضامن إقليمي للاستقرار، وقوة فاعلة في إدارة الأزمات وصناعة السلام.

وتمثل القمة رسالة واضحة تؤكد أن شرم الشيخ ما زالت منصة للحوار والتفاهم بين قادة العالم، وساحة لإطلاق المبادرات الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر أمنا واستقرارا للمنطقة.

وكان المقرر أن يشارك فى القمة كل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية/ ملك الأردن/ أمير قطر/ ملك البحرين/ رئيس فلسطين/ رئيس تركيا/ رئيس إندونيسيا/ رئيس أذربيجان/ رئيس فرنسا/ رئيس قبرص/ المستشار الألماني/ رئيس وزراء المملكة المتحدة/ رئيسة وزراء إيطاليا/ رئيس وزراء إسبانيا/ رئيس وزراء اليونان/ رئيس وزراء أرمينيا/ رئيس وزراء المجر/ رئيس وزراء باكستان/ رئيس وزراء كندا/ رئيس وزراء النرويج/ رئيس وزراء العراق/ رئيس وزراء الكويت/ نائب رئيس دولة الإمارات/ وزير خارجية سلطنة عمان/ سكرتير عام الأمم المتحدة/ أمين عام جامعة الدول العربية/ رئيس المجلس الأوروبي/ وزير الدولة للشئون الخارجية للهند/ سفير اليابان بالقاهرة.

Trump welcomes Egypt’s president to the White House | PBS News

وقال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن من الناحية السياحية، مثل هذه الفعاليات الدولية تضع مصر في دائرة الضوء عالميا، وتظهرها كدولة آمنة ومستقرة وقادرة على تنظيم أحداث بهذا الحجم، مما يعزز من صورتها الذهنية أمام السياح ويشجع شركات السياحة العالمية على زيادة برامجها نحو المقاصد المصرية. 

علي الإدريسي: القرارات الاقتصادية الأخيرة تفتح الباب لدخول الاستثمارات ...

وأضاف الإدريسي لـ "صدى البلد"، أن هذا النوع من الترويج المجاني عبر الإعلام العالمي لا يقل تأثيرًا عن حملات التسويق التقليدية، خاصة حين يرى العالم روعة المقاصد المصرية ومناخ الضيافة والبنية التحتية القوية.

وأشار الإدريسي، إلى أن من الناحية الاستثمارية، وجود هذا العدد الكبير من القادة والسياسيين يفتح الباب لعقد لقاءات ثنائية وجانبية بين الوفود الرسمية والمستثمرين. 

وتابع: "ما يتيح لمصر عرض مشروعاتها القومية والفرص المتاحة في مجالات مثل الطاقة، النقل، التحول الأخضر، والسياحة، وهو ما قد ينعكس على تدفق استثمارات جديدة أو تسريع مفاوضات قائمة بالفعل". 

واختتم: "إبراز الإصلاحات الاقتصادية والبيئة التشريعية الجاذبة أمام هذا الحضور الدولي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال".

من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن قمة شرم الشيخ تمثل نقطة تحول تاريخية في مسار الأزمة الفلسطينية، مشدا على أن هدف مصر الآن هو تحصين اتفاق وقف إطلاق النار من أي خروقات إسرائيلية وضمان استمراره كخطوة أولى نحو مسار سياسي شامل.

د.طارق فهمي: لايمكن التكهن بقطيعة بين الولايات المتحدة والسعودية - الأسبوع

وأضاف فهمي- خلال تصريحات إعلامية، أن الاتفاق يمثل مرحلة متقدمة نحو وقف كامل للعمليات العسكرية وبداية مرحلة جديدة من الاستقرار، مشيرا إلى أن الحشد الدولي في شرم الشيخ يعكس توافقا أمريكيا وأوروبيا غير مسبوق.

وأشار فهمي، إلى أن التحرك المصري لا يقتصر على توقيع اتفاق أو التزام أمريكي فقط، بل هو مسار طويل مفتوح على عدة سيناريوهات، هدفه الأساسي منع أي تصعيد جديد من جانب إسرائيل أو أطراف أخرى.

وأكد أن مصر تتحرك على أكثر من محور، سياسيا وأمنيا وإنسانيا، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه، موضحا أن القاهرة تدعو إلى حوار فلسطيني شامل يعقد قريبا في العاصمة المصرية، بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة، إلى جانب التحضير لـ مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة.

شرم الشيخ قمة شرم الشيخ السيسي ترامب الرئيس السيسي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

منها إس 05 وكارديان.. سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

هاتف فيفو

بمواصفات احترافية.. فيفو تستعد لغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

طلاب

بالتعاون مع "إيتيدا".. سامسونج تواصل دعم طلاب برنامج "الابتكار"

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد