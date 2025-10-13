أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الرئيس السيسي سيتوجه لمطار شرم الشيخ الساعة 1:30 لإستقبال الرئيس الأمريكي ترامب الذى يأتي من تل أبيب إلى شرم الشيخ مباشرة.

وأضاف خلال تغطية خاصة ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن ترامب يزور مصر لأول مرة، موضحا أنه بعد إستقبال الرئيس السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يتوجه إلى المؤتمر وتبدأ إنعقاد القمة التاريخية.

وتابع: “23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام، وسيشارك أيضا ملك الأردن وملك البحرين والرئيس الفرنسي ورئيس تركيا ورئيس إندونيسيا ورئيس وزراء بريطانيا وغيرهم ورئيس فلسطين”.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيهدي الرئيس ترامب قلادة النيل لدوره فى السلام، وتقديره ولوجود الإصرار الأمريكي أن يكون توقيع وقف إطلاق النار ووقف الحرب.