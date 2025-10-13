قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرحة بمخيمات غزة.. شعب فلسطين يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لـ كأس العالم
منظم anyma أمام الأهرامات: الحفل شهد إقبال غير مسبوق من الأجانب
تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده
موعد ومكان قرعة كأس العالم 2026
أبرزها مصر.. 4 دول تلعب دور الضامن لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
الأمم المتحدة: خطة تمتد 60 يوما لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة
ثورة M5 على الأبواب.. منتجات آبل القادمة تخفي مفاجآت غير مسبوقة
منتخب مصر يهزم غينيا بيساو بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم 2026
مسؤول روسي: عزلَنَا تجاريا فشل.. و250 شركة أمريكية لا تزال تعمل على أراضينا
رومانيا تهزم النمسا بهدف في تصفيات كأس العالم 2026
ترامب يغادر الولايات المتحدة لزيارة إسرائيل وحضور قمة شرم الشيخ
اليونان: وزير الخارجية يرجئ اجتماعه مع نظيره الألماني لحضور قمة شرم الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو| نتنياهو: نشهد حدثا تاريخيا .. أحمد موسى: 90% من مساعدات غزة مصرية.. محمود بدر: نتيناهو ليس شريكا للسلام

محمد شحتة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أحمد موسى: لا سلام حقيقي دون دولة فلسطينية.. ونتنياهو يواجه مرحلة تكسير عظام

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن تحقيق الاتفاقيات الإبراهيمية لن يكون ممكنًا بشكل فعلي ما لم تقم دولة فلسطينية مستقلة، متسائلًا: هل يعقل أن تستمر الحروب إلى ما لا نهاية؟

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن الجميع سئم من دوامة الصراع، سواء من الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الشعوب تتطلع إلى السلام بعد سنوات من المعاناة.

بنيامين نتنياهو: سنشهد حدثا تاريخيا غدا

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "سنشهد حدثا تاريخيا غدا"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وتابع: إنني على أمل في الفترة المقبلة أن نضع الخلافات جانبا  وقد قمنا بقوة مشتركة  بإنجاز انتصارات عظيمة أذهلت العالم بأسره.


أحمد موسى: 90% من المساعدات المقدمة لغزة حاليا مصرية

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن 95 % من ضحايا غزة مدنين ما بين شيوخ وأطفال ونساء ليس معهم سلاح ولا علاقة لهم بالحروب، موضحًا أن ليس كل الضحايا من حماس.

وتابع خلال تقديم حلقة برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل كانت تمنع وصول أي مساعدات إلى قطاع غزة من خلال غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

محمود بدر: مصر لديها عقود من الخبرة في التفاوض مع إسرائيل .. فيديو

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن مصر لديها خبرة في التعامل مع القضية الفلسطينية وعملية التفاوض مع إسرائيل عبر عقود من الزمن.

وأضاف محمود بدر، في لقائه على فضائية "اكسترا"، أن هناك حالة من التناغم بين وزارة الخارجية المصرية والمخابرات العامة، وكلا الطرفين نجحا في توحيد الكلمة الفلسطينية.

أحمد موسى: شرم الشيخ تتأهب لقمة السلام والعالم يترقب الحدث من أرض مصر
وأكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تستعد لاحتضان حدث عالمي كبير مع انطلاق قمة السلام غدًا بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن أنظار العالم تتجه نحو المدينة الساحرة التي ستصبح محور اهتمام وسائل الإعلام الدولية خلال الساعات القادمة.

محمود بدر: لم يتم توجيه الدعوة إلى نتيناهو فهو ليس شريكا للسلام.. فيديو

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن مصر أعادت الثقة إلى المجتمع الدولي بعد أن فقد مصداقيته أمام الشعوب جراء الظلم الواقع على القضية الفلسطينية.

وأضاف محمود بدر، في لقائه على فضائية "اكسترا"، أن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن وقف إطلاق النار بأنه نتيجة الضرورات وليس نتيجة الانتصارات، وهذا بمثابة الاعتراف بالهزيمة.

تعرف على احتياجات غزة من الأموال لإعادة إعمار القطاع.. رقم خيالي
 

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" في تقرير لها، الوضع في غزة ورصدت حالة الخراب والدمار التي تركها الاحتلال الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار.

وذكر التقرير، ما أوردته الأمم المتحدة بأن الحرب الإسرائيلية حولت قطاع غزة إلى أرض ضائعة بلا شبكات مياه أو كهرباء ودمرت الطرق والبنية التحتية في مساحات واسعة.

الحكومة الإسرائيلية: الإفراج عن المحتجزين في غزة سيتم فجر الإثنين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الحكومة الإسرائيلية" أن الإفراج عن المحتجزين في غزة سيتم فجر الإثنين.

نتنياهو غزة مصر إسرائيل المخابرات العامة السلام الحرب الإسرائيلية

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

