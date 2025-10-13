قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدادات في غزة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الـمـفـرج عـنـهـم
جيش الاحتلال: مستعدون لاستقبال محتجزين إضافيين سينقلهم الصليب الأحمر لاحقا
إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين
الرئيس السيسي يقرر إهداء ترامب قلادة النيل
رئاسة الجمهورية تعلن جدول قمة شرم الشيخ للسلام
لجهوده في وقف حرب غزة.. الرئيس السيسي يقرر إهداء ترامب قلادة النيل
ما هو سر يوم الإثنين؟.. 39 حدثا عجيبا فاحذر الاستهانة به
عقب صعوده| رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
كتائب القسام: الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ضمن صفقة تبادل الأسرى
قمة شرم الشيخ تؤكدها… القاهرة تثبت قدرتها على قيادة مسار التهدئة وترسيخ الاستقرار الإقليمي
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
تعليمات عاجلة بتسجيل الغياب بالمدارس يوميًا واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المتغيبين
توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: نتنياهو فشل في إعادة الرهائن رغم الإبادة التي قام بها.. والاحتلال يجمع الأسرى الفلسطينيين في سجني عوفر والنقب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:
أحمد موسى: 90% من المساعدات المقدمة لغزة حاليا مصرية
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن 95 % من ضحايا غزة مدنين ما بين شيوخ وأطفال ونساء ليس معهم سلاح ولا علاقة لهم بالحروب، موضحًا أن ليس كل الضحايا من حماس.

بشير عبد الفتاح: قمة شرم الشيخ للسلام تم التحضير لها في وقت وجيز
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والمحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قمة شرم الشيخ للسلام تم التحضير لها في وقت وجيز، إلا أنها اكتسبت زخمًا عالميًا غير مسبوق نظرًا لأنها تمثل لحظة حاسمة لإنهاء واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

محمود بدر: لم يتم توجيه الدعوة إلى نتيناهو فهو ليس شريكا للسلام.. فيديو
قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن مصر أعادت الثقة إلى المجتمع الدولي بعد أن فقد مصداقيته أمام الشعوب جراء الظلم الواقع على القضية الفلسطينية.

أحمد موسى: نتنياهو فشل في إعادة الرهائن رغم الإبادة التي قام بها
قال الإعلامي أحمد موسى إن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يعيد الرهائن رغم الإبادة التي قام بها، ولكن من استعادهم هو الرئيس الأمريكي ترامب كما أن نتنياهو سيتعرض لتكسير عظام الفترة المقبلة.

أحمد موسى: الدور المصري حاسم في وقف الحرب.. وأهالي غزة وجدوا الشمال مدمرًا بالكامل
أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر كان لها دور محوري وكبير في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف منذ بداية الحرب، سواء عبر التحركات السياسية أو الاتصالات المباشرة مع جميع الأطراف المعنية، بهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف نزيف الدم.

الاحتـ.ـلال يجمع الأسرى الفلسطينيين في سجني عوفر والنقب للإفراج عنهم
قال متحدث شؤون الأسري الفلسطينيين، انه من المقرر الإفراج عن 250 أسيرا من ذوي الأحكام العالية. 

الرئاسة: الرئيسان السيسي وترامب سيلتقيان على هامش قمة شرم الشيخ
أعلنت ‏الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سيعقد لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة شرم الشيخ للسلام.

خبير تغذية: لا مانع من استخدام أواني الطهي الأولومنيوم في تلك الحالة فقط
قال الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف والإعلام الغذائي إنه لا توجد مشكلة في الكاتيل فهو مجرد آلة تستخدم للتسخين، موضحا أن البلاستيك مرفوض تمامًا.

الحكومة الإسرائيلية: الإفراج عن المحتجزين في غزة سيتم فجر الإثنين
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الحكومة الإسرائيلية" أن الإفراج عن المحتجزين في غزة سيتم فجر الإثنين.

عمرو أديب: أنظار العالم تتجه غدا لقمة السلام بشرم الشيخ.. وتواجد أكثر من 20 قائدا
أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه غدا، العالم كله ستتجه أنظاره إلى قمة السلام والتي ستنعقد في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب الذي سيزور إسرائيل صباحا وزيارة لمصر ظهرا.

