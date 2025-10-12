محمود بدر: لم يتم توجيه الدعوة إلى نتيناهو فهو ليس شريكا للسلام.. فيديو

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن مصر أعادت الثقة إلى المجتمع الدولي بعد أن فقد مصداقيته أمام الشعوب جراء الظلم الواقع على القضية الفلسطينية.

وأضاف محمود بدر، في لقائه على فضائية "اكسترا"، أن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن وقف إطلاق النار بأنه نتيجة الضرورات وليس نتيجة الانتصارات، وهذا بمثابة الاعتراف بالهزيمة.

وأشار إلى أن الإعلام الإسرائيلي يقول بأن القاهرة نجحت في جمع العالم كله على هذه الخطة، بنفس البنود التي تصر عليها مصر ووافقت الخطة التي اعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أن مصر كانت في هذه المفاوضات وسيطا نزيها محايدا وليست وسيطا منحازا، ووقف مصر مع الحق والحق مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه مصر لم توجه الدعوة لنتيناهو لحضور قمة المفاوضات لأن القاهرة لا تراه شريكا في السلام، كما ترى القاهرة أن الضمانة الأكبر هي من يحرك إسرائيل، ففي النهاية أن إسرائيل هي مجرد دولة وظيفية تعمل في إطار المشروع الأمريكي، فإذا اقتنع الرئيس الأمريكي بإنهاء الحرب سينفذ هذا القرار ويوقف الحرب بالضغط على إسرائيل.