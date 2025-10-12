سامي نصر الله: قمة شرم الشيخ تؤكد ريادة مصر لإحلال السلام في المنطقة

أشاد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بعقد “قمة شرم الشيخ للسلام” برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن اختيار مدينة السلام لاستضافة هذا الحدث الدولي الكبير يحمل دلالات عميقة على مكانة مصر ودورها المحوري في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن القمة التي تجمع قادة أكثر من عشرين دولة، تمثل رسالة واضحة للعالم بأن القاهرة ما زالت هي الصوت العاقل والبوابة الحقيقية لإنهاء الأزمات في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن انعقادها على الأراضي المصرية يعكس ثقة المجتمع الدولي في حكمة القيادة المصرية وقدرتها على جمع الأطراف المتنازعة حول مائدة الحوار.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه القمة بقيادة الرئيس ترامب، إلى جانب عدد كبير من الدول المؤثرة، تُعد خطوة فارقة تمهد لإنهاء الحرب في قطاع غزة وفتح آفاق جديدة للتسوية الشاملة، لافتًا إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث التاريخي من شرم الشيخ تعيد للأذهان دورها الراسخ كرمز للسلام وركيزة للاستقرار الإقليمي.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه. مؤكدًا أن العالم يقف اليوم أمام لحظة فارقة، وأن مصر بقيادة الرئيس السيسي تكتب فصلًا جديدًا من تاريخ الدبلوماسية الدولية، حيث تنطلق من أرضها رسالة سلام تحمل الأمل لشعوب المنطقة بعد سنوات من الصراعات والمعاناة.