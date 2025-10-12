قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: كان يمكن إنقاذ 20 ألفا من الموت في غزة
بدء التوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا في هذا الموعد
خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسى: غدا يوم تاريخي.. وترامب يتحدث أمام قادة العالم عن ما بعد الاتفاق
تحركات جديدة في سعر الدولار اليوم
شرم الشيخ تتصدر المشهد العالمي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل قمة السلام غدا
أحمد موسى: مصر تتصدر المشهد العالمي.. وتتحدث عن السلام منذ أكثر من 40 عامًا
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. أمين الإفتاء: يجب غسل الفم والتطيب قبل الصلاة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

سامي نصر الله: قمة شرم الشيخ تؤكد ريادة مصر لإحلال السلام في المنطقة

النائب سامي نصر الله
النائب سامي نصر الله
فريدة محمد

أشاد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بعقد “قمة شرم الشيخ للسلام” برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن اختيار مدينة السلام لاستضافة هذا الحدث الدولي الكبير يحمل دلالات عميقة على مكانة مصر ودورها المحوري في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن القمة التي تجمع قادة أكثر من عشرين دولة، تمثل رسالة واضحة للعالم بأن القاهرة ما زالت هي الصوت العاقل والبوابة الحقيقية لإنهاء الأزمات في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن انعقادها على الأراضي المصرية يعكس ثقة المجتمع الدولي في حكمة القيادة المصرية وقدرتها على جمع الأطراف المتنازعة حول مائدة الحوار.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه القمة بقيادة الرئيس ترامب، إلى جانب عدد كبير من الدول المؤثرة، تُعد خطوة فارقة تمهد لإنهاء الحرب في قطاع غزة وفتح آفاق جديدة للتسوية الشاملة، لافتًا إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث التاريخي من شرم الشيخ تعيد للأذهان دورها الراسخ كرمز للسلام وركيزة للاستقرار الإقليمي.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه. مؤكدًا أن العالم يقف اليوم أمام لحظة فارقة، وأن مصر بقيادة الرئيس السيسي تكتب فصلًا جديدًا من تاريخ الدبلوماسية الدولية، حيث تنطلق من أرضها رسالة سلام تحمل الأمل لشعوب المنطقة بعد سنوات من الصراعات والمعاناة.

