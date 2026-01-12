قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذير لـ قائدي السيارات
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
هشام بدوي: مساواة كاملة بين جميع الأعضاء والالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة البرلمان
وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سفيرة رومانيا: اختيارنا ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب تتويج لـ120 عامًا من العلاقات مع مصر
رئيس الوزراء يختتم زيارته للصعيد بعد افتتاح محطة "أوبيليسك" للطاقة الشمسية
حوادث

بدء عمليات تبريد شونة الكتان بالغربية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية

حريق كتان الغربية
حريق كتان الغربية
الغربية أحمد علي

دفعت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية منذ قليل بقوات الحماية المدنية مدعومة ب6 سيارات مطافىء سعيا في إخماد حريق هائل في شونه كتان بشكل مفاجئ علي مساحة 5 أفدنه بقرية كفر العزيزية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وأفاد شهود عيان أنه تم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

تفاصيل الواقعة


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في شونه كتان علي مساحة 5 افدنه بنطاق دائرة المركز.

تحرك تنفيذي 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما دفعت الاجهزه الامنيه بقوات الحماية المدنية مدعومة ب6 سيارات الحماية المدنية وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

https://youtube.com/shorts/HbEWb7UWZwg

اخبار محافظة الغربية حريق كتان دون وقوع إصابات وخسائر بشرية سمنود

