بدء عمليات تبريد شونة الكتان بالغربية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية

دفعت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية منذ قليل بقوات الحماية المدنية مدعومة ب6 سيارات مطافىء سعيا في إخماد حريق هائل في شونه كتان بشكل مفاجئ علي مساحة 5 أفدنه بقرية كفر العزيزية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وأفاد شهود عيان أنه تم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في شونه كتان علي مساحة 5 افدنه بنطاق دائرة المركز.

تحرك تنفيذي



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما دفعت الاجهزه الامنيه بقوات الحماية المدنية مدعومة ب6 سيارات الحماية المدنية وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

https://youtube.com/shorts/HbEWb7UWZwg