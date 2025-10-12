خبير تغذية: لا مانع من استخدام أواني الطهي الأولومنيوم في تلك الحالة فقط

قال الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف والإعلام الغذائي إنه لا توجد مشكلة في الكاتيل فهو مجرد آلة تستخدم للتسخين، موضحا أن البلاستيك مرفوض تمامًا.

وأضاف «نزيه» خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «أنا وهو وهي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» مع آية شعيب، وشريف نور الدين، أنه لا مانع من استخدام أواني الطهي الأولومنيوم طالما أنها سليمة غير منقرة.

الانتهاء من الطهي

وشدد على أنه يجب بعد الانتهاء من الطهي وتفقد الأواني درجة حرارتها يجب تفريغها في أواني أخرى وغسلها جيدًا وتجفيفها وتخزينها، محذرًا من ترك الأواني في الحوض.

المناعة والصحة

وأوضح الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف والإعلام الغذائي أن الإنسان حال احتياجه إلى المناعة والصحة لابد من العودة إلى الطبيعة مرة أخرى، وذلك للحفاظ على المناعة.

عمليات تنظيف المنازل

مؤكدا على أن العودة إلى الماضي لمدة 50 عاما لم يكن هناك أي مواد كيميائية خطيرة تستخدم في عمليات تنظيف المنازل، لافتا إلى أن «الفنيك» مادة كيميائية ولكن لا يوضع على الجسم، بل يتم استخدامه في عملية التنظيف وترك المكان مفتوح للهواء.