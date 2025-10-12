مجدي نزيه: الأبحاث العلمية بينتّ حكمة الأجداد والأبناء.. والأقدم هو الأفضل والأصلح

قال الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف والإعلام الغذائي إن الإنسان حال احتياجه إلى المناعة والصحة لابد من العودة إلى الطبيعة مرة أخرى، وذلك للحفاظ على المناعة.

عمليات تنظيف المنازل

وأضاف «نزيه» خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «أنا وهو وهي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن العودة إلى الماضي لمدة 50 عاما لم يكن هناك أي مواد كيميائية خطيرة تستخدم في عمليات تنظيف المنازل، لافتا إلى أن «الفنيك» مادة كيميائية ولكن لا يوضع على الجسم، بل يتم استخدامه في عملية التنظيف وترك المكان مفتوح للهواء.

وأشار إلى أن استنشاق «الفنيك» أمر غير جيد، لذا لابد من ترك المكان مفتوحا، كما يجب تصحيح الأخطاء التي حدثت خلال التطورات.

حكمة الأجداد والأبناء

وأكد على أن الأبحاث العلمية بينت حكمة الأجداد والأبناء، وبالبحث العلمي المتوسع تم اكتشاف أنهم كانوا دوما على الطريق الصحيح، ونريد عمل الصح الآن لكن في قالب عصري، مشددا على أنه لا بديل عن البعد عن كل ما هو كيميائي وغير متوافق وصناعي على الأجسام.