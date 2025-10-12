مديرية العمل بأسوان: حملات على المنشآت لتطبيق السلامة والصحة المهنية

واصلت مديرية العمل بأسوان من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان قيامها بأعمال التفتيش على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى مواقع مختلفة سواء على المنشآت التى يعمل بها عمال توصيل الطلبات للمنازل ( الدليفرى) أو على المنشآت الصناعية الأخرى .

ويأتى ذلك فى ظل تنفيذ تكليفات الوزير محمد جبران وزير العمل ، وبمتابعة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

فقد تم التفتيش على عدد من المنشآت تم إنذار 4 منشآت منهم بوجود مخالفات تخص عمال توصيل الطلبات ، وإنذار منشآة أخرى عبارة عن مصنع لإنتاج الثلج بوادى العلاقى بمخالفات تخص عدم توافر وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشأة .

الصحة المهنية

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأن هذه الحملات التفتيشية على مواقع العمل الإنشائية تأتى تنفيذاً للكتاب الدورى رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٥ الصادر فى هذا الشأن للوصول إلى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى مختلف المواقع التى يتواجد بها عمال ، خاصة عمال اليومية والعمالة الغير منتظمة لتوفير أقصى درجات الحماية والرعاية والأمان لهم .

وأشار بأنه تم بالتوازى تنظيم عدد من الحملات التفتيشية من خلال مكاتب العمل التابعة لها فى إدفو وكوم امبو ومدينة أسوان للتأكد من تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة ٢٠٢٥ فى مختلف بنوده وعلى جميع القطاعات خاصة التى تمس العمال بشكل مباشر .

هذا فيما واصل فرع المجلس القومى للمرأة فعالياته ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه بالتعاون مع علماء الأوقاف ومسئولى الوحدات المحلية تم تنظيم جلسات للدوار بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بهدف تكثيف جهود تمكين المرأة إقتصادياً ودعم أفراد الأسرة من خلال رفع الوعى المجتمعى وتعزيز قدراتهم للتعامل مع التحديات اليومية .