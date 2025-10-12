قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدواجن في أسواق أسوان اليوم الأحد 12-10-2025

محمد عبد الفتاح

تشهد أسواق الدواجن حالة من الاستقرار النسبي فى أسعارها، حيث يوجد إقبال على الأسواق المتعددة بواسطة الأهالى لشراء متطلباتهم فى أسوان. 

وتباينت أسعار بيع الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضاً، فى أسواق مراكز محافظة أسوان ، والأسعار لا يوجد فيها فارق فى التداول خلال هذه الأيام حيث إنه توجد عروض فى بعض الأماكن لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

أسعار الدواجن

وجاءت الأسعار ليوم الأحد الموافق : 12-10-2025 على النحو التالى: 

يتراوح سعر طبق البيض مابين 160 لـ170 وتراوح سعر الفراخ البيضاء مابين 80 لـ85 جنيهًا للكيلو، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال.

بينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء سعرها 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 95 جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وبلغ بيع كيلو الأجنحة 60 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه ما بين 190 و200 جنيه للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 180 جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو. 

