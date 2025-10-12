جامعة أسوان تنعى وكيل كلية هندسة الطاقة

نعت جامعة أسوان ببالغ الحزن والأسى فقيدها الدكتور عبد المؤمن محمد عبد الرحيم، وكيل كلية هندسة الطاقة، والذي وافته المنية اليوم بالمستشفى الجامعي إثر حادث أليم.

وقد أعرب الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، نيابة عن نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وطلاب الجامعة، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وزملائه وطلابه.

وأوضح الدكتور لؤي أن الفقيد قد تعرض لحادث سير أثناء عبوره طريق السادات بجوار ماركت الصفا، حيث صدمته سيارة ميكروباص.

جامعة أسوان

وتم نقله على الفور بسيارة إسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة في قسم المخ والأعصاب، إلا أن حالته الصحية كانت حرجة، وفاضت روحه إلى بارئها بعد محاولات حثيثة لإنقاذه.

وأكد رئيس الجامعة أن الدكتور عبد المؤمن كان نموذجًا للعطاء العلمي والأخلاقي، وقد ترك بصمة واضحة في مجاله، وساهم بإخلاص في خدمة طلابه وجامعته ووطنه، مشيرًا إلى أنه كان مثالًا يحتذى به في التفاني والخلق الرفيع.

واختتم الدكتور لؤي نصرت بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، سائلاً المولى عز وجل أن يُلهم أهله ومحبيه وزملاءه وطلابه الصبر والسلوان. وان يسكنه فسيح جناته ،وإنا لله وإنا إليه راجعون.