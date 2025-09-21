خبير تغذية يحذر من الإفراط في تناول الجوافة

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية، أن الجوافة تعد من أغنى الفواكه بفيتامين "سي"، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى تكوين حصوات بالكلى نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الأوكسالات.



وقال خلال لقائه على قناة "صدى البلد" إن تناول ثمرة واحدة من الجوافة يوميًا كافٍ للحصول على فوائدها الغذائية، مشددًا على أن بذور الجوافة قابلة للمضغ وتهضم بشكل طبيعي، مثل بذور التين الشوكي.

وأضاف أن مضغ البذور يحقق توازنًا غذائيًا بين لحم الجوافة وبذورها، موضحًا أن ذلك يساعد على الاستفادة الكاملة من قيمتها الغذائية.

وتحدث الدكتور نزيه عن مشروب "الماتشا"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليه كغذاء أساسي أو اعتبار فوائده مطلقة، لأن ذلك يتطلب كميات ضخمة غير واقعية، كما قد يؤثر سلبًا على أنماط غذائية ووظيفية أخرى.

وشدد استشاري التغذية على أن الأغذية التقليدية والبيئية الموروثة هي الأنسب والأكثر أمانًا للإنسان، لافتًا إلى أنها تجمع بين الفائدة الصحية والتكلفة البسيطة، فضلًا عن توافقها مع العادات الغذائية المصرية.