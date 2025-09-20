قرحة والتهابات.. خبير تغذية يحذر من بلع فصوص الثوم على الريق

أكدالدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية، أن الثوم يُعد هبة من رب العالمين خاصة لشعوب حوض وادي النيل التي اشتهرت بزراعة البصل والثوم والكرات، مشيرًا إلى أن إدخاله في النظام الغذائي اليومي يمنح فوائد عظيمة إذا استُخدم بالطريقة الصحيحة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن تناول فصوص الثوم كاملة دون هرسها أو تقطيعها يُعد طريقة خاطئة جدًا، موضحًا أن الجسم لا يستطيع امتصاص المواد الفعالة من خلال الغلاف الخارجي للفص.

تابع :" بلع الثوم كاملًا على معدة فارغة قد يؤدي إلى قرحة والتهابات شديدة في المعدة، مشددًا على أن الطريقة الصحية هي هرس الثوم أو دقه وإضافته إلى الأطعمة التي تساهم في حماية المعدة.

وأشار إلى أن التراث الغذائي المصري زاخر بوصفات صحية تعتمد على الثوم، مثل إضافة الفصوص المهروسة إلى طبق الفول في وجبة الإفطار، أو خلطها مع سلطة الزبادي، أو مع الباذنجان المسلوق المتبل بالفلفل، مؤكدًا أن هذه الطرق تمنح الجسم أقصى استفادة من الثوم مع حماية المعدة من الأضرار.

وشدد استشاري التغذية على أن الوعي بأساليب الاستخدام الصحيحة للأعشاب والنباتات الطبيعية يحمي من الوقوع في أخطاء غذائية شائعة قد تُسبب أمراضًا بدلاً من الوقاية منها.

