عمر فرج وشقيقه في قبضة الأمن.. فيديوهات خادشة تضعهما خلف القضبان
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
بالصور

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رنا عصمت

الثوم النئ يعمل على تعزيز قدرة الجسم على مكافحة الخلايا السرطانية، عن طريق تحفيز الأنظمة الدفاعية الطبيعية وإضعاف نمو الأورام.

وتعد خصائص الثوم النئ في الوقاية من السرطان واحدة من أبرز الفوائد التي لا يمكن تجاهلها، وتشير الدراسات إلى أن مركبات الأليسين الموجودة في الثوم قد تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان المعدة والقولون. 


تعرف على فوائد الثوم النئ للحماية من السرطان و زيادة المناعة..

1- الوقاية من السرطان

أشارت بعض الدراسات القليلة فاعلية الثوم في التخفيف من الإجهاد التأكسدي، وهذا يعني أن خصائصه المضادة للأكسدة تساعد أجسامنا في إزالة الأضرار التي تسببها الجذور الحرة (Free radical) وبالتالي توفر الحماية ضد السرطان.

2-فوائد الثوم على الريق الأخرى

يمكن أن يساعد تناول الثوم على الريق أيضًا على امتصاص المعادن في الجسم، ومنع عدوى الخميرة، والحماية ضد التهاب المفاصل،والحد من تراكم الدهون في الكبد والمساعدة على فقدان الوزن.

3- تحسين عمل الجهاز الهضمي

من فوائد الثوم على الريق تحسين عمل الجهاز الهضمي وذلك بسبب احتوائه على مركب الإنولين الذي يعتبر غذاء للبكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي الأمر الذي يحفز عملية الهضم.

4-السيطرة على ارتفاع ضغط الدم

إن احتواء الثوم على مركبات الكبريت مثل؛ الأليسين، ثنائي كبريتيد الدياليل وثلاثي كلوريد ثنائي الأليل يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم، حيث يقلل تناول الثوم على الريق من ضغط الدم الإنقباضي حوالي 7-9 ملم زئبقي، ويقلل من ضغط الدم الإنبساطي حوالي 4-6 ملم زئبقي.


5- التخلص من السموم

وذلك بسبب احتواء الثوم على مركبات الكبريت العضوية والتي تعمل على إزالة المواد السامة من الجسم، ولذلك إذا كنت قد تناولت عشاءً دسمًا الليلة الماضية، فمن الأفضل أن تبدأ اليوم التالي بتناول الثوم.

6- زيادة المناعة

يعتبر الثوم مصدر ممتاز لتعزيز نظامك المناعي، وذلك لأنه مليء بالمغذيات مثل؛ البوتاسيوم والألياف وفيتامين ج و ب6 (Vitamin B6)، فقدثبتت فعاليته في تحسين مناعة الشخص عند الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد (Common cold).
 

