اللوز.. المكسرات السحرية لصحة القلب والذاكرة والعظام | فوائد لا تعرفها

يُعد اللوز من أكثر المكسرات شيوعًا حول العالم، وواحدة من أفضل الوجبات الخفيفة الصحية التي ينصح بها خبراء التغذية.

فوائد اللوز الصحية

وبفضل قيمته الغذائية العالية، يجمع اللوز بين الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية والألياف، ما يجعله غذاءً مثاليًا لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

وفي السطور التالية، نستعرض سوف نقوم بذكر أبرز فوائد اللوز المذهلة وأضراره عند الإفراط في تناوله، وفقا لما نشر في موقع “ويب ميد”، ومن أبرزها ما يلي:

ـ اللوز وصحة القلب:

اللوز غني بالدهون غير المشبعة وأحماض أوميجا 3، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول النافع (HDL)، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ـ اللوز والذاكرة وصحة المخ:

يحتوي اللوز على فيتامين E ومضادات الأكسدة التي تحمي المخ من الجذور الحرة، كما أن المغنيسيوم يعزز وظائف الجهاز العصبي ويحسن التركيز والذاكرة.

ـ اللوز للعظام والأسنان:

يُعتبر اللوز مصدرًا ممتازًا للكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على قوة العظام وصحة الأسنان.

ـ اللوز والبشرة والشعر:

البشرة: زيت اللوز يساعد على ترطيب البشرة وتقليل علامات الشيخوخة المبكرة.

الشعر: بفضل فيتامين B7 (البيوتين)، يساهم اللوز في تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه.

ـ اللوز والتحكم في الوزن:

بفضل محتواه من الألياف والبروتين، يمنح اللوز شعورًا بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات السريعة ويساعد على التحكم في الوزن.

ـ اللوز ومرضى السكري:

تناول اللوز بانتظام يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل الألياف والمغنيسيوم، مما يجعله خيارًا صحيًا لمرضى السكري.

أضرار الإفراط في تناول اللوز

رغم فوائده الكثيرة، إلا أن الإفراط في تناول اللوز قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب احتوائه على سعرات حرارية عالية. كما أن اللوز المملح قد يرفع ضغط الدم نتيجة زيادة الصوديوم.