بالصور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

إمام عاشور
إمام عاشور
اسماء محمد

تصدّر اللاعب إمام عاشور الترند بسبب إصابته الغامضة مؤخرًا .

وأثار لاعب الأهلى إمام عاشور حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضيه حيث لم يتبين سبب إصابته إلا في الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء.

وتداول نشطاء السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية أخبارًا عن إصابة إمام عاشور بالتهاب المعدة الفيروسي بينما رجّح البعض إصابته بفيروس التهاب الكبدي A ولكن لم تثبت التحاليل والفحوصات الطبية النتائج النهائيه إلا منذ ساعات قليلة.

امام عاشور

وكشفت النتائج النهائية للفحوصات الطبية عن إصابة إمام عاشور بفيروس التهاب الكبد A.

ويتميز مرض إمام عاشور بأنه شديد العدوى لذا من المهم معرفة أعراضه للتمكن من اكتشافه بسرعة والبدء في خطة العلاج قبل حدوث المضاعفات.

ووفقًا لما ذكره موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض فيروس  A الذي أصاب لعب كرة القدم الشهير إمام عاشور.

سب وقذف جاره على مواقع التواصل.. قرار عاجل ضد إمام عاشور

أعراض فيروس A

لا تظهر أعراض فيروس التهاب الكبد A عادةً إلا بعد أن تكون قد أُصبت بالفيروس منذ بضعة أسابيع كما أن الأعراض لا تظهر على جميع الأشخاص الذين يصابون بفيروس التهاب الكبد A. 

وفي حال ظهرت عليك الأعراض، يمكن أن تتضمن العلامات التالية:

إرهاق وضعف غير معتاد

الغثيان والقيء والإسهال المفاجئ

الإحساس بألم أو عدم راحة في البطن، خاصة في الجزء العلوي الأيمن تحت الأضلاع السفلية، والذي يكون أعلى الكبد

براز شاحب أو رمادي اللون

فقدان الشهية بدون سبب

حمى خفيفة

بول داكن

ألم المفاصل

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)

الحكة الشديدة

تنبيه: قد تكون هذه الأعراض خفيفة نسبيًا ويمكن أن تزول في غضون بضعة أسابيع ومع ذلك، في بعض الأحيان، يؤدي التهاب الكبد A إلى الإصابة بمرض شديد يستمر لعدة أشهر لذا حدد موعدًا مع الطبيب إذا ظهرت عليك أعراض التهاب الكبد A.

فيروس الكبد

الوقاية من فيروس A 

قد يحميك تلقي اللقاح المضاد لالتهاب الكبد A أو حقنة جسم مضاد يسمى الغلوبولين المناعي في غضون أسبوعين من الإصابة بفيروس التهاب الكبد A من العدوى.

اسأل طبيبك أو عن لقاح فيروس التهاب الكبد A إذا انطبقت عليك الحالات التالية :

سافرت مؤخرًا إلى مناطق ينتشر فيها الفيروس، خاصة المكسيك أو أمريكا الوسطى أو أمريكا الجنوبية أو إلى مناطق لا تتوفر بها مرافق صرف صحي جيدة

تناولت الطعام في مطعم يتفشى فيه التهاب الكبد A

كنت تقيم مع شخص مصاب بالتهاب الكبد A أو شديد الاختلاط به.

كان لديك مؤخرًا أي نوع من الاتصال الجنسي بشخص مصاب بالتهاب الكبد A.

إمام عاشور إصابة إمام عاشور مرض إمام عاشور حالة إمام عاشور فيروس a أعراض فيروس A الوقاية الأهلى

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

إمام عاشور

