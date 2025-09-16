ماذا تعرف عن فيروس A .. الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور

أعلن النادي الأهلي رسميا إصابة لاعبه إمام عاشور بفيروس A، وهو ما أثار حالة من القلق داخل الجهاز الطبي للفريق، خاصة أن الإصابة جاءت بعد أيام قليلة من مشاركته أمام إنبي في الدوري الممتاز.

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

ما هو فيروس A؟

فيروس A يعد من أكثر أنواع الفيروسات الكبدية شيوعا، وينتقل غالبا عبر تناول طعام أو مياه ملوثة.

ورغم أنه لا يسبب أمراضا كبدية مزمنة، فإنه قد يؤدي في بعض الحالات النادرة إلى مضاعفات خطيرة مثل الفشل الكبدي الحاد.

وتوضح منظمة الصحة العالمية أن فترة حضانة الفيروس تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، وتظهر أعراضه بشكل أوضح لدى البالغين مقارنة بالأطفال.

الأعراض والمخاطر من فيروس A

تشمل الأعراض الرئيسية الحمى، فقدان الشهية، الغثيان، آلام البطن، الإسهال، تغير لون البول، إضافة إلى اصفرار الجلد والعينين.

ويزداد خطر الإصابة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية الصحية أو نقص المياه النظيفة، كما يمكن أن ينتقل عبر بعض الممارسات الجنسية غير الآمنة أو العيش في منزل يضم شخصا مصابا.

عوامل الخطر والوقاية من فيروس A

أي شخص لم يسبق تطعيمه أو لم يتعرض للفيروس من قبل يعد عرضة للإصابة، وتزداد المخاطر مع سوء الصرف الصحي، غياب المياه الآمنة، أو السفر لمناطق موبوءة.

وتشمل الوقاية تحسين خدمات الصرف الصحي، ضمان نظافة الغذاء والمياه، غسل اليدين بانتظام، إضافة إلى التطعيم الذي يعد الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من انتشار الفيروس.

ويؤكد خبراء الصحة أن اللقاحات المتاحة عالميا ضد التهاب الكبد A توفر حماية قوية وآمنة، وتساعد في السيطرة على انتشار العدوى، فيما يظل العلاج مقتصرا على الرعاية الداعمة لضمان تعويض السوائل والحفاظ على التغذية السليمة حتى تمام التعافي.

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

وأوضح أحمد جاب الله طبيب الفريق أن نتائج التحاليل أثبتت إصابة اللاعب بعدوى فيروسية، مؤكدا أن حالته مستقرة حاليا بعد خضوعه للفحوص الطبية وبقائه تحت الملاحظة بالمستشفى، على أن يتم تحديد البرنامج العلاجي المناسب خلال الأيام المقبلة.

وشدد طبيب الأهلي على أن الإدارة اتخذت إجراءات احترازية عاجلة قبل ظهور نتيجة عاشور، حيث خضع جميع اللاعبين والجهاز الفني لفحوصات شاملة للتأكد من عدم انتقال العدوى، وجاءت جميع النتائج سلبية، الأمر الذي طمأن الجهاز الفني والجماهير بشأن سلامة باقي عناصر الفريق.

وكان عاشور قد شعر بآلام قوية في البطن عقب مباراة إنبي، ليتم نقله فورا إلى المستشفى حيث ظل ثلاثة أيام تحت الملاحظة الطبية، وسط متابعة دقيقة من الجهاز الطبي للأهلي.