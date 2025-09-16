صدمة لجماهير الأهلي.. غياب إمام عاشور وزيزو عن لقاء القمة

اعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن غياب امام عاشور وزيزو من لقاء القمة امام الزمالك في ادوري الممتاز



وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" عاااااااااااجل رسميا :غياب أمام عاشور و احمد سيد زيزو عن مبارة الزمالك و الأهلي في الدوري المصري".



أعلن النادي الأهلي أن أحمد مصطفي زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم يعاني من اصابة بشد في العضلة الضامة.

وقال أحمد جاب الله طبيب الفريق أن الاشعة التي خضع لها زيزو وشملت سونار ورنين مغناطيسي أثبتت اصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة .

وأضاف أن اللاعب بدأ تنفيذ برنامج العلاج والتأهيلي المخصص له علي أن تتم متابعته بشكل مستمر لتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق فور إكتمال شفائة