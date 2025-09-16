قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حال استخدام الأسرى دروعًا بشرية
أصل الحكاية

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

إمام عاشور
إمام عاشور

تعرض إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، وذلك عقب مباراة الفريق أمام إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وسط تساؤل عن المرض الذي أصابه.

جدير بالذكر أن الأهلي، قد تعثر أمام نظيره إنبي، خلال لقاءات الجولة السادسة، حيث انتهت المباراة التي لعبت على استاد عثمان أحمد عثمان، بالتعادل بهدف لكل فريق.

ترتيب الأهلي بالدوري المصري 

ويواصل الأهلي مسلسل نزيف النقاط، بعدما تعادل سلبيا مع غزل المحلة 0-0 وخسر من بيراميدز 2-0، قبل التعادل أمام إنبي، ليتراجع للمركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

ورفع فريق إنبي رصيده من النقاط لـ 9 محتلا المركز السابع. أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف الأهلي في الدقيقة 34، فيما أحرز أحمد العجوز هدف إنبي من ركلة جزاء، في الدقيقة 65.

ما مرض إمام عاشور؟

وفقًا لتصريحات الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هناك اشتباه في إصابة إمام عاشور بنزلة معوية، حيث عانى اللاعب من آلام حادة في البطن خلال الساعات الأخيرة، ما استدعى احتجازه في المستشفى لمدة ثلاثة أيام تحت الملاحظة، على أن يتم إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة للتعرف على أسباب الألم.

بدوره قال خالد الغندور عبر تصريحات تليفزيونية، إن إمام عاشور اشتكى من آلام حادة في البطن، مع وجود اشتباه في إصابته بفيروس A، مؤكداً أن إمام عاشور بات خارج مباراة الفريق الأحمر القادمة في مسابقة الدوري أمام سيراميكا كيلوباترا يوم الجمعة المقبل 

وأشار إلى أن إمام عاشور سوف يخضع لفحوصات جديدة بعد ذلك لمزيد من الاطمئنان على حالته.

ما هي النزلة المعوية؟

النزلة المعوية هي حالة تهيج تصيب المعدة والأمعاء، وغالبًا ما تكون نتيجة استجابة الجهاز المناعي لعدوى فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية. 

بحسب موقع "WebMD"، تُعد النزلة المعوية حالة شائعة وتسبب مجموعة من الأعراض المزعجة كالآتي:

الغثيان

القيء

تقلصات المعدة

الإسهال

بعد فترة من الإصابة، قد تظهر على المريض أيضًا:

ألم البطن

فقدان الشهية

القشعريرة

التعب

آلام الجسم

الحمى

ويمكن أن تتسبب النزلة المعوية في حدوث أعراض الجفاف، والتي تشمل:

جفاف الجلد

جفاف الفم

الدوخة

العطش الشديد

مدة استمرار النزلة المعوية

تختلف مدة استمرار النزلة المعوية من مريض لآخر، وتعتمد على نوع العدوى. بشكل عام:

التهاب المعدة والأمعاء الحاد يستمر حوالي أسبوعين.

التهاب المعدة والأمعاء المزمن قد يستمر من 14 إلى 30 يومًا أو أكثر.

أسباب النزلة المعوية

النزلة المعوية تعود إلى فيروسين شهيرين هما "نوروفيروس" و"روتافيروس". ينتقل هذان الفيروسان عبر:

الاختلاط بالمرضى

مشاركة أدوات المائدة

تناول الطعام أو الشراب الملوث

لمس الأسطح الملوثة ثم الاقتراب من الفم

غالبًا ما تظهر الأعراض بعد 12-48 ساعة من التعرض للعدوى وتستمر لمدة 1-3 أيام. كما أن النزلة المعوية قد تكون ناتجة عن أنواع أخرى من الفيروسات أو البكتيريا، مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.

كيفية علاج النزلة المعوية

عادةً ما تُشفى النزلة المعوية من تلقاء نفسها، لكن في بعض الأحيان قد يحتاج المريض إلى أدوية معينة مثل المضادات الحيوية لقتل العدوى البكتيرية. قد يصف الطبيب للأعراض المزعجة أدوية مضادة للقيء والإسهال.

خلال فترة العلاج، يُنصح المريض بالاهتمام بترطيب الجسم عن طريق:

شرب الماء

تناول أطعمة ومشروبات غنية بالإلكتروليتات مثل الشوربة والبسكويت المملح والعصائر الطبيعية

