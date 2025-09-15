حجز إمام عاشور في المستشفى .. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن حجز اللاعب إمام عاشور في المستشفى 3 أيام وخضوعه لفحوصات طبية .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"حجز إمام عاشور في المستشفى 3 أيام وخضوع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة".



وقد أعلن عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق التي ستواجه فريق إنبي غدا الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء.