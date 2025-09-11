أول رد فعل من إمام عاشور بعد خناقة التجمع

شارك امام عاشور لاعب النادي الاهلي منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام

وكتب امام عاشور :" حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ادخلني في حوارات أو شائعات لا علاقة لي بها.

ووفقًا لمصدر مقرب من إمام عاشور، فإن اللاعب كان يجلس في كافيه بالتجمع بصحبة زوجته ونجلته وأشقاء زوجته، قبل أن يتقدم بعض الشباب لطلب التقاط صور معه.

ورد اللاعب بهدوء قائلاً: "يا جماعة بالراحة عشان معايا مراتي وعيالي"، إلا أن أحد الأشخاص رد عليه بشكل مستفز قائلاً: "يارب يجيلك صليبي"، ما أثار غضب عاشور ودفعه للدخول في مشادة كلامية معهم.

وتطور الموقف سريعًا، ليتحول إلى مشاجرة تطلبت تدخل الشرطة التي حضرت إلى المكان لاحتواء الأزمة والسيطرة على الموقف، في وقت تستكمل فيه جهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل.