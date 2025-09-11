إمام عاشور يطالب بمساواته بـ زيزو و تريزيجيه .. تفاصيل

كشف الاعلامي عمرو الدردير عن تفاصيل جديدة بشأن عقد إمام عاشور مع الأهلي مع عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير :إمام عاشور يطلب بمساواتة بلاعبين الفئة الأولي المميزة زي زيزو وتريزيجية وبس.

يذكر أن كشف مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي، إن إمام عاشور جاهز للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

وتابع المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن إمام عاشور خضع لفحوصات طبية واشاعات مساء الأمس وتأكد تمامًا جاهزيته من الجانب الطبي.

وأضاف، إمام خضع لفترة تحضير مصغرة خلال الفترة الأخيرة وأصبح جاهز للمشاركة في المباريات.

واختتم، مشاركة إمام في مباراة إنبي من عدمها في يد الجهاز الفني الآن وسيشارك في المباراة الودية الإثنين المقبل.