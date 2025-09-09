أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن إمام عاشور قبل مباراة إنبي في الدوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق عن أن اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي قد لا يكون موجودا في مباراة إنبي المقبلة في بطولة الدوري.



وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "إمام عاشور شارك في المباراة الودية أمس وأدى بشكل جيد ولكن الجهاز الفني اكتفوا بمشاركته في جزء من المباراة وطالبوه بالحذر وكان هناك تنبيه بعدم الالتحامات".

وأضاف شوبير: "أعتقد إمام عاشور هيكون إما خارج القائمة في مباراة إنبي أو على مقاعد البدلاء أعتقد ذلك من وجهة نظري وأتمنى أن الأمر يكون أفضل لإمام عاشور وكل اللاعبين المصابين".



ويلتقي الأهلي مع إنبي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.