خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن عقد إمام عاشور ومشاركته بمباراة إنبي الاثنين المقبل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جديدة بشأن عقد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور .



وكتب خالد الغندور: "إمام عاشور يُطالب بأعلى عقد في فريقه سواء مصريين أو أجانب".



وكشف مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي، أن إمام عاشور جاهز للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

وتابع المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن إمام عاشور خضع لفحوصات طبية وأشعات مساء الأمس وتأكد تمامًا جاهزيته من الجانب الطبي.

وأضاف، إمام خضع لفترة تحضير مصغرة خلال الفترة الأخيرة وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.

واختتم، مشاركة إمام في مباراة إنبي من عدمها في يد الجهاز الفني الآن وسيشارك في المباراة الودية الإثنين المقبل.