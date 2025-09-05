محمود أبو الدهب: الأهلي تأثر بغياب إمام عاشور

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعاني فنياً في غياب إمام عاشور بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN :



الأهلي تأثر سلبياً بغياب إمام عاشور خلال الفترة الماضية رغم وجود الثنائي أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي داخل أرض الملعب".



وأضاف:" هناك علامات استفهام كبيرة حتى الأن على مستوى الثنائي أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي مع الأهلي ، فلم يقدم كلاهما الآداء المنتظر منه ، عكس ما كانا عليه في الزمالك.