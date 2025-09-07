إمام عاشور بصورة رومانسيه برفقة زوجته..شاهد

شارك إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه بصور جديدة رفقة زوجته "ياسمين حافظ" من استمتاعهم بعطلة الصيف على شاطيء البحر.

ونشر عاشور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور رومانسية جديدة له مع زوجته من أمام أحد الشواطئ على أنغام أغنية "أغلى من عنيا".

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جديدة بشأن عقد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور .



وكتب خالد الغندور: "إمام عاشور يُطالب بأعلى عقد في فريقه سواء مصريين أو أجانب".



وكشف مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي، أن إمام عاشور جاهز للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.