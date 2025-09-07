مباريات الدوري.. الأهلي في اختبار صعب خلال سبتمبر بعد صدمة بيراميدز وإقالة ريبيرو

يترقب عشاق النادي الأهلي ، مسيرة فريقهم في شهر سبتمبر الجاري، حيث يخوض المارد الأحمر 4 مباريات متتالية في الدوري المصري الممتاز، وسط أجواء مشحونة بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة والتي تسببت في تراجع الفريق للمركز الثالث عشر بجدول الترتيب، وأدت إلى إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بسبب سوء النتائج.

الأحداث الأخيرة جعلت مباريات سبتمبر بمثابة مفترق طرق للأهلي، إذ يسعى لاستعادة هيبته والعودة سريعًا إلى المنافسة على القمة.

الأهلي × إنبي – الأحد 14 سبتمبر

أولى مواجهات سبتمبر ستكون أمام إنبي، وهو لقاء يحمل طابعًا خاصًا، إذ يطمح الأهلي لافتتاح الشهر بانتصار يعيد الثقة للجماهير واللاعبين بعد الهزة الأخيرة.

إنبي اعتاد أن يكون خصمًا صعبًا، ما يجعل المباراة اختبارًا مبكرًا للمدرب الجديد وقدرته على التعامل مع الضغوط.

الأهلي × سيراميكا كليوباترا – الجمعة 19 سبتمبر

ثاني المحطات تأتي أمام سيراميكا كليوباترا، الفريق الذي اشتهر بمبارياته القوية أمام الكبار، حيث يكون الأهلي مطالبا بحسم المواجهة دون تعقيد، خاصة أن أي تعثر جديد سيضاعف من حجم الانتقادات ويزيد من الضغوط على الفريق.

الأهلي × حرس الحدود – الثلاثاء 23 سبتمبر

المباراة الثالثة ستكون ضد حرس الحدود، المنافس الذي يعتمد عادة على الصلابة الدفاعية واللعب بحذر أمام الكبار.

الأهلي يعي أن أي فقدان للنقاط في هذه المرحلة قد يعقّد حساباته أكثر، وبالتالي لن يقبل بغير الفوز من أجل الاقتراب مجددًا من المراكز الأولى.

الأهلي × الزمالك – الاثنين 29 سبتمبر

الختام سيكون بالقمة الكلاسيكية أمام الزمالك في 29 سبتمبر، وهي المواجهة الأهم لجماهير القطبين على حد سواء.

المباراة تأتي في توقيت حساس للغاية بالنسبة للأهلي، إذ ستشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريق على تجاوز كبوة البداية واستعادة شخصيته أمام غريمه التقليدي، والانتصار في القمة قد يعيد ترتيب الأوراق ويمنح الفريق دفعة هائلة نحو العودة للمنافسة.

شهر حاسم في مستقبل الأهلي

أربعة لقاءات في غضون أسابيع قليلة ستحدد ملامح مشوار الأهلي هذا الموسم، ليس فقط على صعيد النتائج بل أيضًا على مستوى الاستقرار الفني. فبعد رحيل ريبيرو، تنتظر الجماهير رؤية رد فعل اللاعبين تحت القيادة الجديدة، ومدى قدرتهم على تجاوز صدمة بيراميدز والعودة سريعًا إلى الطريق الصحيح.

سبتمبر بالنسبة للأهلي ليس مجرد جولة من المباريات، بل هو شهر الحسم لإثبات أن الفريق قادر على النهوض من كبوته والقتال من جديد على صدارة الدوري.