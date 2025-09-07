جوميز يرد على مفاوضات الأهلي المصري ويتمسك بالفتح السعودي

دخل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح السعودي، دائرة اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن قيادة الفريق الأحمر بسبب سلسلة من النتائج السلبية.

الأهلي يبحث عن بديل ريبيرو

رحيل ريبيرو أعاد فتح ملف المدرب البرتغالي جوميز داخل القلعة الحمراء، إذ لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُطرح اسمه على طاولة الأهلي، غير أن الظروف الحالية منحت الترشيح بُعدًا مختلفًا، في ظل حاجة الفريق لمدرب قادر على إعادة الاستقرار الفني والعودة للمسار الصحيح.

جوميز يرد ويحسم موقفه

صحيفة "اليوم" السعودية كشفت، وفقًا لمصادر خاصة، أن الأهلي تواصل بالفعل مع جوميز لمعرفة موقفه من قيادة الفريق، إلا أن الأخير شدد على أن رحيله عن الفتح لن يتم إلا عبر إدارة النادي السعودي.

وأكد أن التزامه بعقده الحالي يحتم أن يكون أي تفاوض من خلال الفتح مباشرة.

إنجازات لافتة مع الفتح

وتولى جوميز تدريب الفتح في نهاية العام الماضي، ونجح سريعًا في قلب أوضاع الفريق من صراع الهبوط إلى ضمان البقاء وسط الكبار، بل وحقق نتائج بارزة، أبرزها الفوز على الاتحاد بثنائية، ما رفع من أسهمه على الساحة التدريبية في دوري روشن.

شرط جزائي في عقده

وبحسب الصحيفة، فإن عقد جوميز مع الفتح يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 900 ألف دولار، وهو ما قد يشكل عقبة أمام انتقاله في هذا التوقيت.

تحديات مقبلة

ويستعد الفتح بقيادة جوميز لمواجهة الاتحاد في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي يوم الجمعة المقبل، في اختبار جديد للمدرب البرتغالي الذي يواصل حصد الثقة داخل النادي، رغم محاولات الأهلي لخطفه.