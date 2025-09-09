القيعي يكشف كواليس فشل انتقال شيكابالا إلى الأهلي





كشف عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، عن تفاصيل فشل انتقال محمود عبد الرازق “شيكابالا” نجم الزمالك السابق إلى صفوف القلعة الحمراء عقب عودته من اليونان.





وأوضح القيعي في تصريحات تليفزيونية أن الأهلي أنهى اتفاقه بالفعل مع شيكابالا ومع نادي باوك اليوناني على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة. وأضاف: “كنا أنهينا كل شيء، لكن رئيس النادي اليوناني رحل قبل وصول البطاقة الدولية وتوقيع العقود، وهو ما أدى إلى تعثر الصفقة، وبعد ذلك تحرك الزمالك وتعاقد مع اللاعب مجددًا”.





شيكابالا يعلن الاعتزال رسميًا



وفي السياق ذاته، أعلن شيكابالا اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، ليطوي صفحة مسيرة حافلة ارتبطت بشعار نادي الزمالك. جاء ذلك قبل انطلاق الموسم الحالي، بعد أن حقق لقب كأس مصر مع فريقه في يونيو الماضي، عقب الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري كبير.





وخلال أحد اللقاءات التلفزيونية، قال قائد الزمالك السابق بكلمات مؤثرة: “الرحلة انتهت”، ليؤكد إسدال الستار على مشواره الكروي بعد سنوات طويلة من التألق بقميص القلعة البيضاء.

بداية جديدة في عالم التحليل

لم يبتعد شيكابالا كثيرًا عن الأضواء بعد إعلان اعتزاله، حيث اتجه مباشرة إلى مجال التحليل الكروي. فقد تعاقد مع إحدى القنوات الفضائية الكبرى ليكون ضمن طاقم التحليل الخاص بالمباريات المحلية والقارية خلال الفترة الحالية، مستفيدًا من خبراته الطويلة داخل المستطيل الأخضر



