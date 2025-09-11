يا رب يجيلك صليبي.. مشاجرة بالتجمع بين إمام عاشور وعدد من الشباب تنتهي بتدخل الشرطة

باشرت جهات التحقيق في القاهرة الجديدة تحقيقاتها في واقعة المشاجرة التي نشبت بين إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، وعدد من الشباب بأحد الكافيهات في منطقة التجمع الخامس، بعدما رفض اللاعب التصوير معهم خلال تواجده رفقة أسرته.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة أمام أحد الكافيهات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وقوع خلاف بين اللاعب وصديقه من جهة، وعدد من عمال أحد المحال المجاورة للكافيه من جهة أخرى، على خلفية محاولة بعض الأشخاص التقاط صور تذكارية مع اللاعب.

وأسفرت التحريات الأولية عن القبض على اثنين من المتهمين في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ووفقًا لمصدر مقرب من إمام عاشور، فإن اللاعب كان يجلس في الكافيه بصحبة زوجته ونجلته وأشقاء زوجته، قبل أن يتقدم بعض الشباب لطلب التقاط صور معه.

ورد اللاعب بهدوء قائلاً: "يا جماعة بالراحة عشان معايا مراتي وعيالي"، إلا أن أحد الأشخاص رد عليه بشكل مستفز قائلاً: "يارب يجيلك صليبي"، ما أثار غضب عاشور ودفعه للدخول في مشادة كلامية معهم.

وتطور الموقف سريعًا، ليتحول إلى مشاجرة تطلبت تدخل الشرطة التي حضرت إلى المكان لاحتواء الأزمة والسيطرة على الموقف، في وقت تستكمل فيه جهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل.