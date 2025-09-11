رفض يتصور معهما.. القبض على عاملين تشاجرا مع إمام عاشور في التجمع

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على عاملين تشاجرا مع إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وصديقه بعدما رفض التصوير معهما بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة.

القبض على عاملين تشاجرا مع إمام عاشور في التجمع

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بتعرض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لمشاجرة مع عاملين في التجمع بالقاهرة الجديدة.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ وتبين طلب عاملين التصوير مع إمام عاشور أمام كافيه وحينما رفض قاما بالتشاجر معه.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على العاملين وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.