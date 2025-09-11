انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

أصيب طالبان بإصابات خطيرة جراء سقوط أسانسير من الطابق من الطابق الثالث داخل عقار بمنطقة المنيرة الغربية التابعة لمحافظة الجيزة.

جاء سقوط الاسانسير بعد انقطاع واير المصعد، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، بعد أن تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط أسانسير من الطابق الثالث داخل أحد العقارات بمنطقة المنيرة الغربية التابعة ما ترتب عليه إصابة طالبين جراء الحادث.

انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى لمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.