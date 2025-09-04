رئيس الوطنية للانتخابات لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد: اجعلوا خدمة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى ، نتيجة جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي جرت في 5 محافظات، وتنافس فيها 10 مرشحين على 5 مقاعد، وبلغت نسبة المشاركة 7.68%، بعدد أصوات 600 ألف و965 ناخبا من أصل 7821517 ناخبا يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات، فوز 5 مرشحين الغربية، وبني سويف، والإسماعيلية، والأقصر، والوادي الجديد.

وحرص القاضي حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على تهنئة جميع الفائزين بجولتي الانتخابات بعضوية مجلس الشيوخ قائلا: لقد نلتم ثقة الناخبين وهي ذات قدر كما تعلمون عظيم اجعلوا خدمة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار .. عاشت بلادي الغالية قوية مستقرة .. حفظ الله أرضها وشعبها من كل سوء.

وأعلنت الهيئة فوز مجدى السيد عبد الله البرى في الغربية، وحصل على عدد أصوات 217 ألف 193 صوتا، وفاز هشام محمد مجدى محمد عبد الحميد في بنى سويف، وحصل على عدد أصوات 139 ألف 467 صوتا،وفاز مجدى سعد على زايد في الاسماعيلية، وحصل على عدد أصوات 39 ألف و216 صوتا، وفاز محمد عبد العليم حسين محمد في الأقصر، وحصل على عدد أصوات 51 ألف و203 صوتا، وفاز عبد الحكم احمد جبالي عيسى في الوادي الجيد وحصل على عدد أصوات 17 ألف و209 صوتا.