استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور

بدأت لجان الاقتراع بالخارج استقبال الناخبين المصريين في 8 دول إفريقية و16 دولة أوروبية، وذلك على النحو التالي:

الدول الإفريقية:

مالاوي: السفارة فى مالاوي

جنوب إفريقيا: السفارة فى بريتوريا

جنوب السودان: السفارة فى جوبا

رواندا: السفارة فى كيجالي

زامبيا: السفارة فى لوساكا

زيمبابوي: السفارة فى هراري

موزمبيق: السفارة فى مابوتو

ناميبيا: السفارة فى وندهوك

الدول الأوروبية:

المجر: السفارة فى بودابست

ألبانيا : السفارة فى تيرانا

البوسنة والهرسك: السفارة فى سراييفو

إسبانيا: السفارة فى مدريد

إيطاليا: السفارة فى روما، والقنصلية فى ميلانو

النمسا: السفارة فى فيينا

بلجيكا: السفارة فى بروكسيل

بولندا: السفارة فى وارسو

سلوفينيا: السفارة فى لوبليانا

سلوفاكيا: السفارة فى براتسلافا

فرنسا: السفارة فى باريس، والقنصلية فى مارسيليا

سويسرا: السفارة فى بيرن

صربيا: السفارة فى بلجراد

كرواتيا: السفارة فى زغرب

هولندا: السفارة فى لاهاي

مالطا: السفارة فى فاليتا

ووتُواصل غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الساعة متابعة فتح باقي مقرات اللجان على مستوى العالم، والبالغ عددها 136 مقرًا انتخابيا فى 117 دولة، لضمان انتظام سير العملية الانتخابية، مع التأكد من توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.