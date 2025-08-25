قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد صناعي مستدام
استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور

إسلام دياب

بدأت لجان الاقتراع بالخارج استقبال الناخبين المصريين في 8 دول إفريقية و16 دولة أوروبية، وذلك على النحو التالي:
الدول الإفريقية:
مالاوي: السفارة فى مالاوي
جنوب إفريقيا: السفارة فى بريتوريا
جنوب السودان: السفارة فى جوبا
رواندا: السفارة فى كيجالي
زامبيا: السفارة فى لوساكا
زيمبابوي: السفارة فى هراري
موزمبيق: السفارة فى مابوتو
ناميبيا: السفارة فى وندهوك

الدول الأوروبية:
المجر: السفارة فى بودابست
ألبانيا : السفارة فى تيرانا
البوسنة والهرسك: السفارة فى سراييفو
إسبانيا: السفارة فى مدريد
إيطاليا: السفارة فى روما، والقنصلية فى ميلانو
النمسا: السفارة فى فيينا
بلجيكا: السفارة فى بروكسيل 
بولندا: السفارة فى وارسو
سلوفينيا: السفارة فى لوبليانا
سلوفاكيا: السفارة فى براتسلافا
فرنسا: السفارة فى باريس، والقنصلية فى مارسيليا 
سويسرا: السفارة فى بيرن
صربيا: السفارة فى بلجراد
كرواتيا: السفارة فى زغرب
هولندا: السفارة فى لاهاي
مالطا: السفارة فى فاليتا

ووتُواصل غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الساعة متابعة فتح باقي مقرات اللجان على مستوى العالم، والبالغ عددها 136 مقرًا انتخابيا فى 117 دولة، لضمان انتظام سير العملية الانتخابية، مع التأكد من توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.

لجان الاقتراع مجلس الشيوخ استقبال الناخبين استقبال الناخبين المصريين أوروبية

