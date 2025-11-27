ملتقى دولي لختم صحيح مسلم بمشاركة مفتي الهند

يختتم غدًا الجمعة في مسجد بوترا بمدينة بوتراجايا الملتقى الدولي لختم صحيح مسلم، الذي يُقام بمشاركة نخبة من العلماء البارزين من مختلف بلدان العالم،تحت رعاية الحكومة الماليزية.

ويتولى الإشراف على الجلسة الختامية المفتي العام للهند، الشيخ أبوبكر احمد. كما يفتتح رئيس الوزراء الماليزي داتو سري أنور إبراهيم أعمال الملتقى.

وقد نُظّم هذا البرنامج بهدف ترسيخ التراث الإسلامي ونشره في المجتمعات المعاصرة من خلال قراءة الحديث الشريف الذي يُعد المرجع الثاني بعد القرآن الكريم لدى المسلمين. وكان الملتقى قد انطلق في التاسع عشر من الشهر الجاري، وتولى عدد من العلماء قيادة جلسات القراءة اليومية.

ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة من المشاريع التي تُطلقها وزارة الشؤون الدينية الماليزية تحت مظلة سياسة "ماليزيا المدنية – مَدَني"، دعمًا لنشر الإسلام التقليدي وتعزيز حضوره. وقد بدأت اللقاءات السنوية للحديث الشريف في يوليو 2023 في مسجد بوترا، بإشراف المفتي العام للهند عقب منحه وسام مَعْل الهجرة، وهو أعلى تكريم تمنحه الحكومة الماليزية للعلماء.

ويشارك في المجلس ألف مستمع ممن تم اختيارهم بعناية، ويستمر البرنامج على مدى اثني عشر يومًا تُتلى خلالها أحاديث صحيح مسلم كاملًا. ويشرف وزير الشؤون الدينية د. محمد نعيم بن مختار على مجريات الدرس.

وسيحضر الجلسة الختامية إلى جانب المفتي العام للهند، إمام المسجد الكبير في الهند د. محمد عبد الحكيم الأزهري، إضافة إلى عدد من كبار العلماء، منهم: الشيخ وان محمد إسحاق الدين، والشيخ محمد الحسن، والشيخ حسين عبد القادر اليوسفي، والشيخ نور الدين مربع المكي، والدكتور ناجي العربي.

كما يشارك المفتي العام للهند خلال جولته التي تمتد لخمسة أيام في عدة فعاليات ثقافية وعلمية، إلى جانب عقد لقاء خاص مع رئيس الوزراء الماليزي.

