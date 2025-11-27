قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تركيب الإنترلوك بشيبة النكارية في الزقازيق
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
رياضة

5 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك لـ إستعادة توازنه محليا وإفريقيا؟

فريق الزمالك
فريق الزمالك
يسري غازي

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف لخوض مباراة قوية خارج الديار أمام نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى ثاني جولات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف ضيفا على نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت القادم فى ثاني جولات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف ضيفا على نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت القادم فى ثاني جولات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وشهدت الساعات الماضية ردود أفعال غاضبة اتجاه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مطالبين إياه بضرورة مراجعة حساباتهم وترتيب أوراق البيت الأبيض.
 

ملف المدرب الأجنبي في الزمالك 
طالب عشاق نادي الزمالك مجلس الإدارة بضرورة الإسراع في حسم ملف التعاقد مع مدرب أجنبي خلال فترة التوقف الدولي.

وشملت المطالب عدم التفريط في أحمد عبد الرؤوف المدرب المؤقت في نادي الزمالك والاستعانة بخدماته في الجهاز المعاون للمدرب الأجنبي باعتباره أحد الكوادر الشابة في مجال التدريب.

ملف تسويق لاعبي الزمالك 
تضمنت المطالب أيضا تسويق اللاعبين الذين لم يثبتوا جدارتهم منذ التعاقد معهم من جانب المدير الرياضي في نادي الزمالك جون إدوارد.
وجاء علي قائمة تسويق اللاعبين الذين لم يثبتوا جدارتهم عمرو ناصر وشيكو بانزا.
 

ملف التعاقد مع الصفقات في يناير 
يحتاج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي تدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي خلال فترة انتقالات اللاعبين في شهر يناير المقبل بلاعبين من نوعية السوبر.

ومن المراكز التي يحتاج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتعاقد معها في الميركاتو الشتوي خط الهجوم نظرا لتراجع مستوي ناصر منسي وتلويحه بالرحيل عن القلعة البيضاء.

أيضا يحتاج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي التعاقد مع صفقات فى خط الدفاع في ظل رغبة حسام عبد المجيد في خوض تجربة احترافية إلي جانب عدم خبرات محمد اسماعيل في الخط الخلفي.
 

التوقف الدولي 
يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك استغلال فترة التوقف الدولي لخوض منتخب مصر الوطني الأول بقيادة حسام حسن والثاني بقيادة حلمي طولان منافسات بطولتي كأس العرب بقطر وكأس أمم إفريقيا بالمغرب خلال شهر ديسمبر القادم.

فترة التوقف الدولي تعتبر فرصة كبيرة أمام نادي الزمالك لإستعادة توازنه بعد فقدان لقب كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي وتذبذب مستوي أداء اللاعبين رغم الفوز أمام زيسكو الزامبي فى افتتاحية مباريات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.
 

أرض أكتوبر 
تسعي إدارة نادي الزمالك لإستعادة أرض أكتوبر وحل الأزمة كي يتسني لمجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب فتح موارد جديدة وإنعاش خزينة القلعة البيضاء.

ويتعين على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب العدول عن فكرة تقديم الإستقالة التي تراودهم بين الحين والآخر والبحث عن حلول بديلة لإنعاش خزينة القلعة البيضاء.

الزمالك كايزر تشيفز الكونفدرالية احمد عبدالرؤوف حسين لبيب أرض اكتوبر

