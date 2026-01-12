قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

القومي للطفولة والأمومة وبنك الكساء يوقعان بروتوكول تعاون لدعم حقوق الأطفال

أمل مجدى

شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس ومؤسسة بنك الكساء المصري، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم جهود الدولة في حماية حقوق الطفل وتحسين جودة الحياة للأطفال والأسر الأولى بالرعاية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وقّع البروتوكول كلٌّ من الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمهندسة منال صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة بنك الكساء المصري.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، خلال مراسم التوقيع، أن البروتوكول يستهدف تعزيز وحماية حقوق الطفل من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية المشتركة، من بينها المشاركة في المبادرة القومية «لا لعمل الأطفال»، وتنفيذ قوافل الكساء للأيتام، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية المختلفة، فضلًا عن تنظيم معارض لتوزيع الملابس والحقائب المدرسية على الفئات المستهدفة، والمشاركة في قوافل توزيع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن التعاون يشمل أيضًا تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية للتعريف بدور المجلس في حماية الطفل، والتوعية بحقوق الطفل والأم، والتعريف بخدمات خط نجدة الطفل (16000).

وأضافت رئيسة المجلس أن هذه الشراكة تأتي استنادًا إلى الدور الوطني الذي يقوم به المجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل، وفقًا لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2023، والذي يهدف إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة تقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، وضمان حقوق الأطفال والأمهات ونشر الوعي بها، وذلك وفقًا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر.

وأشار الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، إلى أن بروتوكول التعاون مع مؤسسة بنك الكساء المصري يعكس التزام المجلس بتعزيز الشراكات الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الأطفال، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

ومن جانبها، أكدت المهندسة منال صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة بنك الكساء المصري، حرص المؤسسة على توسيع نطاق التعاون مع الجهات الوطنية، مشيرةً إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير الكساء والمستلزمات الأساسية للأطفال والأسر غير القادرة، في إطار الدور المجتمعي للمؤسسة.

وأضافت أن البروتوكول يتضمن تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلًا عن كل طرف، تتولى وضع خطة العمل، ومتابعة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية عن سير التعاون.

حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور كرم ملاك، عضو مجلس إدارة المجلس، والأستاذة منى مصطفى، مدير عام التوثيق، والأستاذ أشرف سعد، مدير عام العلاقات العامة بالمجلس، والأستاذ أمجد هلال، رئيس قطاع الدعم بمؤسسة بنك الكساء المصري، والأستاذة إيمان سلام، مدير إدارة التسويق بالمؤسسة.

