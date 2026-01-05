المجلس القومي للطفولة يطلق وثيقة دعم حق الطفل في المشاركة والاستماع إليه

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة عمل تشاورية حول حق مشاركة الطفل، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بمحافظات شمال سيناء، أسوان، القليوبية، والجيزة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج منتدى وبرلمان الطفل المصري.

هدفت ورشة العمل إلى دعم حق الأطفال في المشاركة في القضايا التي تخصهم، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وبناء قدرات فرق العمل المحلية المعنية بمشاركة الأطفال، بالإضافة إلى التشاور حول خطط العمل التنفيذية للبرنامج بالمحافظات المستهدفة، وتوزيع الأدوار بين الشركاء المحليين بما يضمن الاستدامة.

شهدت الورشة مشاركة ممثلين عن مديريات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وقصور الثقافة، والأزهر الشريف، ووحدات حماية الطفل، حيث تناولت عدداً من المحاور، منها: الإطار القانوني لحقوق الطفل، والوضع الراهن لمشاركة الطفل، وآلية عمل منتدى وبرلمان الطفل المصري.

وأكد الأستاذ محمد مصطفى، مدير منتدى وبرلمان الطفل المصري، أن دعم مشاركة الطفل والاستماع إليه يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء، مشيراً إلى أنه تم الوصول إلى حلول ومقترحات لتطوير العمل بالتعاون بين ممثلي جميع المؤسسات المشاركة، كما تم وضع خطط العمل المحلية لكل محافظة لدعم حق مشاركة الأطفال بها.

واختتمت الورشة بإطلاق وثيقة دعم حق الطفل في المشاركة والاستماع إليه، حيث تعهد المشاركون بإشراك الأطفال في القرارات التي تخصهم، مع التأكيد على ضرورة تضمين ذلك في مدونات السلوك بالمؤسسات المختلفة.