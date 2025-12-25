بروتوكول تعاون بين القومى للطفولة والأمومة ومركز المعلومات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أولويات الحكومة.. مدبولي: إدارة ملف الدين دون تحميل المواطن أية أعباء
الولايات المتحدة.. عاصفة تهدد الحياة تضرب كاليفورنيا عشية عيد الميلاد
هل استخدام شبكات الواي فاي دون إذن أكل لأموال الناس بالباطل؟.. الإفتاء توضح
15.7 مليون سائح.. خريطة مضاعفة عوائد السياحة المصرية إلى 30 مليار دولار
مستشار مجلس الوزراء: الدولة تعمل من أجل المواطن البسيط والمرحلة المقبلة لقطف ثمار الإصلاح
بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير
أستراليا: اعتقال رجل بعد تأييده لهجوم سيدني على وسائل التواصل الاجتماعي
كأس أمم أفريقيا.. محمد عبدالجليل يتوقع نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا
أخبار البلد

أ ش أ

شهدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم الدعم الفني لمراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وصياغة الخطة التنفيذية الخاصة بها، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الطفل وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للطفولة المبكرة.

وقّع البروتوكول الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية.


وأكدت الدكتورة سحر السنباطي- أن توقيع هذا البروتوكول - يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة الطفولة المبكرة، حيث تحظى هذه المرحلة بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية باعتبارها الأساس الحقيقي لبناء الإنسان، موضحة أن مراجعة الاستراتيجية الوطنية وصياغة خطة تنفيذية واضحة من شأنهما تعظيم الأثر الإيجابي للسياسات والبرامج الموجهة للأطفال في هذه المرحلة العمرية المهمة، بما يضمن جودتها وتحديثها وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، إلى جانب إعداد خطة تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق.


وأضافت: أن التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يعكس نهج الدولة القائم على التكامل المؤسسي والاستناد إلى البيانات والدراسات العلمية في صياغة السياسات العامة، مشيرة إلى حرص المجلس الدائم على أن تكون الاستراتيجيات الوطنية قابلة للتنفيذ ومبنية على أسس علمية، بما يضمن المتابعة والتقييم المستمرين لتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات للأطفال. 


وأكدت أن مثل هذه الشراكات الوطنية تسهم في ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى برامج وإجراءات عملية تمس حياة الأطفال وأسرهم، وتدعم حق كل طفل في بداية آمنة وصحية، وتسهم في تحسين أوضاع الأطفال في سنواتهم الأولى.
ومن جانبه، أشاد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالدور الوطني للمجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثل نواة لتعاون مثمر بين المجلس والمركز.


وأوضح أن التعاون سيشمل مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وصياغة الخطة التنفيذية الخاصة بها، ورفعها على نظام المعلومات الوطني لمتابعة الاستراتيجيات التابع لمركز المعلومات، بما يتيح متابعتها وتقييم محاور العمل المشترك، وضمان تنفيذ المحاور الرئيسية للاستراتيجية، والتي ترتكز على مجموعة من الجوانب التكاملية التي تضمن النمو السليم والشامل للطفل، وتشمل الجوانب الصحية، والتغذية، والحماية، والرعاية، ودعم الأسرة، والتمكين المجتمعي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة للطفولة المبكرة، ووضع آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الاستراتيجية.

رئيسة المجلس القومي مركز المعلومات دعم اتخاذ القرار

