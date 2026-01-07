رئيسة "القومي للطفولة" تزور أطفال جمعية المعهد القبطي الخيري لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد

بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حرصت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، على زيارة أطفال دار الرعاية المقيمين بجمعية المعهد القبطي الخيري، وذلك لتقديم التهنئة لهم بهذه المناسبة المباركة، في إطار تعزيز قيم المحبة والتآخي.

خلال الزيارة، هنأت الدكتورة سحر السنباطي الأطفال المقيمين بالدار بعيد الميلاد المجيد، وأعربت عن بالغ سعادتها بلقائهم ومشاركتهم أجواء الاحتفال، مؤكدةً حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على دعم الأطفال وتوفير بيئة آمنة وداعمة لهم، كما قامت بتقديم عدد من الهدايا العينية للأطفال، وسط أجواء سادها الفرح والبهجة.

دور المجلس في دعم حقوق الطفل وتعزيز قيم المواطنة والانتماء

أكدت رئيسة المجلس أن هذه الزيارة تأتي في إطار دور المجلس في دعم حقوق الطفل وتعزيز قيم المواطنة والانتماء، كما اطلعت على عدد من مواهب الأطفال، وتفقدت دار الرعاية وأقسامها المختلفة، مشيدةً بمستوى الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال، وبالجهود المبذولة في رعايتهم وتوفير بيئة داعمة لهم.

جاءت الزيارة بحضور الدكتور كرم ملاك، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وكان في استقبالها كلٌّ من الدكتور جورج موريس، والأستاذ نادي لاوندي، والأستاذ أمجد بدر، أعضاء مجلس إدارة جمعية المعهد القبطي الخيري، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تعكس الاهتمام الإنساني بالأطفال المقيمين بالدار.