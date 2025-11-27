قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
«النقل» تنظم حفل استقبال للوفود المشاركة في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية | صور
مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا حاسمًا بعد مواجهة كايزر تشيفز لحل أزمة القيد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تحركات مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لحل أزمة إيقاف القيد المفروضة على الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار الغندور إلى أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعًا مهمًا عقب مباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية، لمناقشة آخر تطورات ملف القيد قبل حلول شهر يناير المقبل.

وأوضح أن إدارة النادي تكثف جهودها حاليًا لإنهاء المديونيات المستحقة على الزمالك، من خلال التوصل إلى اتفاقات نهائية مع الجهات واللاعبين الدائنين، سواء عبر جدولة المستحقات أو سداد جزء كبير منها، بهدف رفع الإيقاف عن القيد قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.

الزمالك يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه في الثالثة عصر اليوم، الخميس، على الملعب الفرعي باستاد بيتر موكابا في مدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا، في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلقي أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية على اللاعبين في الثامنة مساء اليوم، للحديث عن المباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض لقاء كايزر تشيفز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد  - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

البابا لاون

البابا لاون يغادر روما متوجها إلى تركيا في مستهل زيارته الرسولية إلى الشرق

افتتاح معرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وزيرة التنمية المحلية تفتتح معرض مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وزارة الزراعة تحتفل باليوم العالمي لشجرة الزيتون

وزارة الزراعة تحتفل باليوم العالمي لشجرة الزيتون

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

