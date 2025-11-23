تشكيل الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي في الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - ناصر ماهر.

خط الهجوم : أحمد شريف – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وبارون أوشينج ومحمود جهاد وعبد الحميد معالي وعبد الله السعيد وآدم كايد وشيكو بانزا وعدي الدباغ وعمرو ناصر.

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن قيام الوكيل المغربي لصلاح مصداق مدافع الفريق بإرسال إنذار للقلعة البيضاء للمطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى النادي خلال الفترة الحالية.

وأكد المصدر أنه في حالة عدم سداد الزمالك لمستحقات اللاعب المتأخرة فسيحق لصلاح مصدق فسخ تعاقده مع النادي في الفترة المقبلة من طرف واحد.

ويسعى مسئولو الزمالك لحل الأزمة مع اللاعب ووكيله المغربي في الفترة الحالية بشكل ودي.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف استبعد اللاعب من القائمة التي ستخوض مباراة زيسكو اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

كان أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.