مدافع الزمالك يؤكد جاهزيته ويترقب قرار الجهاز الفني قبل مواجهة كايزر تشيفز

طلب محمد إسماعيل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الجهاز الفني، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، منحه فرصة المشاركة في مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

وأكد اللاعب لمدربه جاهزيته البدنية الكاملة بعد اجتيازه البرنامج التأهيلي بنجاح، عقب الإصابة التي حرمته من الظهور في مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، رغم تواجده في قائمة المباراة دون مشاركة لعدم اكتمال جاهزيته حينها.

ويأمل إسماعيل في حجز مقعد بالتشكيل خلال اللقاء المرتقب، خاصة أنه يعد الأخير قبل إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب، معتبرًا أن المشاركة أمام كايزر تشيفز ستكون فرصة مهمة لإثبات قدراته ونيل ثقة الجهاز الفني للمنتخب الوطني.